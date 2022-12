SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Farofa da Gkay acontece num luxuoso hotel em Fortaleza (CE). A edição 2022 tem shows de nomes como Léo Santana, Luísa Sonza e Wesley Safadão e também muita gente que o público pode desconhecer.

Dentre os convidados há que seja do universo dos games, como Nobru, o mais famoso do Brasil; jogadores de futebol como o atacante do Fortaleza Thiago Galhardo; influenciadora que já teve affair com Gabriel Medina, é o caso da tiktoker Vanessa Lopes, e outras como Karoline Lima que têm briga na Justiça por pensão alimentícia com Éder Militão da seleção no Qatar.

Os ex-realities também marcam presença. Na Farofa 2022, nomes como Gui Napolitano, Flay e Bianca Andrade representam o BBB 20. Do 21 temos Viih Tube (agora grávida e menos beijoqueira), Fiuk e Sarah Andrade. Da edição 2022 está por lá Rodrigo Mussi, que sofreu um sério acidente, quase perdeu a vida e agora pode usufruir do Dark Room, o quartinho secreto. Ele já beijou pelo menos cinco mulheres diferentes.

A festa ainda conta com nomes mais conhecidos como Gretchen, David Brazil, Pabllo Vittar e Tati Quebra Barraco. A própria dona do evento, Gessika Kayane, tem mais de 20 milhões de seguidores e já tirou do próprio bolso quase R$ 3 milhões para fazer a Farofa acontecer. Depois do sucesso das outras edições, hoje recebe todos os patrocínios.