SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O relatório toxicológico da autópsia da atriz Anne Heche (1969-2022) localizou vestígios de cocaína e benzoilecgonina (o principal metabólito da cocaína), canabidiol e fentanil no corpo da artista, que faleceu em agosto, aos 53 anos, após um acidente de carro seguido de um incêndio.

Segundo o site Page Six, apesar de terem sido encontradas as substâncias, o relatório afirmou que ela não estava sob efeitos de drogas no acidente. O fentanil teria sido utilizado em sua hospitalização, e foi apontado como inconclusivo. Além disso, não foram encontrados vestígios de álcool no corpo da atriz.

Apesar de ter sido encontrado benzoilecgonina, o metabólito estava inativo. Isso indica que ela já havia usado a droga no passado, porém, não no dia do acidente. O mesmo foi dito para a presença de canabinóides encontrados em seu sistema.

Heche bateu seu carro em uma casa, quando estava dirigindo a uma velocidade de aproximadamente 150 km/h. A colisão em alta velocidade causou uma explosão no veículo, o que promoveu um incêndio no local e a atriz ficou presa.

Um legista de Los Angeles, nos Estados Unidos, confirmou nas semanas seguintes após o acidente da atriz que Heche morreu devido à inalação de fumaça, ferimentos térmicos e também uma fratura no esterno causada por trauma contundente.