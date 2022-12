SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla formada pelo diretor Noah Baumbach e pelo ator Adam Driver volta aos cinemas. Depois de "História de um Casamento", os dois se reúnem de novo em "Ruído Branco", indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza deste ano.

No longa, que chega às salas de cinema nesta quinta (8), Driver interpreta um professor universitário casado com Greta Gerwing, uma viciada em um antidepressivo ainda em fase de teste. O casal e seus quatro filhos precisam deixar a cidade às pressas após um acidente com materiais tóxicos. Misturando humor, mistério e sarcasmo, o filme discute questões existenciais despertadas pela tragédia.

Outra produção que chega às telonas é "Ela Disse", baseada na investigação das denúncias de violência sexual em Hollywood que geraram o movimento MeToo. Na trama, duas jornalistas do New York Times partem das queixas contra Harvey Weinstein e esbarram em um sistema que protege os agressores e silencia as vítimas.

Mais um filme com jornalistas está na lista de estreias, o brasileiro "Pronto, Falei". Bem diferente do longa americano baseado em uma história real, a obra estrelada por Nicolas Prattes e Kéfera Buchmann traz um jornalista cujos emails da caixa de rascunhos são enviados a seus destinatários. O problema é que ele usava a pasta para desabafar e até xingar seus colegas, parentes e a namorada.

Além disso, o segundo longa da saga "Crepúsculo" chega aos cinemas, em uma ação para comemorar os dez anos de seu fim, em 2012.

Bem-vindos a Bordo

Insatisfeita com o trabalho, uma comissária de bordo é demitida e precisa lidar com o que a vida preparou em seu retorno para casa.

França, Bélgica, 2021. Direção: Emmanuel Marre e Julie Lecoustre. Com: Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier e Mara Taquin. 16 anos

Clarice Lispector - A Descoberta do Mundo

O documentário é construído a partir de uma série de depoimentos, entrevistas e vídeos gravados com amigos e familiares da escritora. Trechos da obra de Clarice são o fio que costura o material escolhido pela diretora Taciana Maria ?que inclui uma participação inédita no programa "Os Mágicos", da TV Educativa.

Brasil, 2015. Direção: Taciana Maria. 10 anos

Ela Disse

A produção é baseada no livro homônimo de duas repórteres do New York Times. No filme, as jornalistas Megan Twohey e Jodi Kantor investigam as denúncias de assédio sexual de atrizes de Hollywood contra o produtor Harvey Weinstein, o que deu início ao movimento MeToo.

Estados Unidos, 2022. Direção: Maria Schrader. Com: Carey Mulligan, Zoe Kazan e Patrícia Clarkson. 12 anos

Irmãos de Honra

O filme de ação é inspirado na história real de Jesse Brown, o primeiro aviador negro dos Estados Unidos, e traz elementos clássicos do gênero, como tiros e explosões. No longa, dois pilotos são aceitos em um treinamento de elite e desenvolvem uma amizade que é posta à prova no campo de batalha.

Estados Unidos, 2022. Direção:J.D. Dillard. Com: Jonathan Majors, Glen Powell e Serinda Swan. 12 anos

Muco - Contradição na Tradição

O documentário mostra a jornada de dois irmãos brasileiros até a Índia para entrevistar líderes espirituais. O que motiva a busca são os princípios éticos, as tradições e contradições da milenar prática de ioga.

Brasil, Índia, 2022. Direção: Oberom. 12 anos

Pronto, Falei

Renato é um jornalista que expressa suas emoções e pensamentos do dia a dia escrevendo emails que não envia ?apenas salva na pasta de rascunhos. Um dia, ele percebe que todos os xingamentos, reclamações e declarações chegaram aos respectivos destinatários.

Brasil, 2022. Direção: Michel Tikhomiroff. Com: Nicolas Prattes, Rômulo Arantes Neto e Kéfera Buchmann. 14 anos

Ruído Branco

A direção é do premiado Noah Baumbach, que também está por trás de "História de um Casamento" e "A Lula e a Baleia". Na história, a família do casal interpretado por Adam Driver e Greta Gerwig precisa sair de onde vive depois de acidente com produtos tóxicos. Ao mesmo tempo, os personagens lidam com questões cotidianas e procuram compreender mistérios universais, como amor e busca pela felicidade.

Estados Unidos, 2022. Direção: Noah Baumbach. Com: Adam Driver, Greta Gerwig e Jodie Turner-Smith. 14 anos

A Saga Crepúsculo: Lua Nova

Esta semana, é o segundo filme da saga que volta às telas. Percebendo que o relacionamento com Bella a coloca em perigo, o vampiro Edward decide se afastar e sai da cidade. Nesse momento, a relação da humana com Jacob, o terceiro elemento do triângulo amoroso, começa a se desenvolver.

Estados Unidos, 2009. Direção: Chris Weitz. Com: Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. 12 anos

Sol

Abandonado pelo pai, Teo também vive uma relação distante da filha pré-adolescente Duda. Mas ele se vê obrigado a viajar com a menina até o interior da Bahia, onde o pai mora. Os três personagens, que se sentem solitários mesmo dividindo o mesmo espaço, são forçados a enfrentar traumas e ressentimentos nesse convívio. Rômulo Braga recebeu o prêmio de melhor ator no Festival do Rio pelo trabalho no longa.

Brasil, 2021. Direção: Lô Politi. Com: Rômulo Braga, Everaldo Pontes e Malu Landim. 14 anos

Uma Mulher do Mundo

Marie é uma prostituta independente ?não trabalha para bordéis e é engajada no sindicato das profissionais do sexo. Mãe solo, ela também precisa sustentar o filho, que matricula em uma renomada escola de gastronomia. As dificuldades financeiras e os empréstimos negados a levam ao limite para financiar o sonho do jovem.

França, 2021. Direção: Cécile Durcocq. Com: Laure Calamy, Nissim Renard e Béatrice Facquer. 14 anos