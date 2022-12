SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles, que fez show sob chuva torrencial em São Paulo nesta terça-feira, tem a palavra "Brasil" tatuada na coxa direita. Ele fez a marca quando veio ao país em 2014, junto com os outros integrantes da One Direction, banda que apresentou o pop star ao mundo.

No show em São Paulo, no estádio Allianz Parque, Styles relembrou a tatuagem e diz que agora quer desenhar no corpo um pão de queijo. Ele tem cerca de 60 tatuagens, segundo disse em entrevista ao portal Variety em 2020.

A primeira marca que ele fez foi uma estrela no bíceps esquerdo, em 2012. No mesmo ano, tatuou abaixo do peito uma borboleta, desenho que pode ser visto quando ele abre a camisa nos seus clipes e shows.

Tatuou também uma pequena cruz numa das mãos. A maioria dos desenhos e palavras que ele grava no corpo, aliás, são diminutos. É o caso das datas 1957 e 1967, desenhadas em suas clavículas. São os anos de nascimento dos pais do músico.

Abaixo delas, no peito, Styles tatuou duas andorinhas, uma de frente para a outra. A tatuagem pode ser vista no clipe do seu hit "As It Was", do disco "Harry's House", lançado neste ano. No vídeo, ele usa um macacão vermelho decotado e sem mangas, deixando visíveis também as marcas dos seus braços.

No braço esquerdo, o britânico desenhou elementos aleatórios, como um coração, uma sereia e três pregos. Há também um navio pirata e o desenho de uma caveira vestindo terno e chapéu. Abaixo dela, duas mãos se cumprimentam.

Nos pés, Styles tatuou o título da música "Never Gonna Dance Again", em homenagem ao George Michael. Na coxa direita, o britânico desenhou a cabeça de um tigre. Acima e abaixo de cada joelho, é possível ver as palavras "sim" e "não" escritas em francês e espanhol.

O cantor faz show na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Ele volta a se apresentar na capital paulista nos dias 13 e 14, de novo no Allianz Parque. Ingressos ainda estão sendo vendidos no site eventim.com.br.