SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Karoline Lima, ex-esposa do jogador de futebol Éder Militão, recebeu a coroa de Rainha da Farofa da Gkay -item entregue para quem beijar mais pessoas durante a festa. O posto era de Viih Tube em 2021, que agora passou seu legado.

"Eu fui obrigada tá", escreveu Viih em uma publicação feita em seu Instagram, em que mostra a passagem da coroa. "Mas a coroa que eu ganhei, não tem preço", completou a ex-BBB que está grávida de Lua, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Eliezer.

Após ganhar a coroa, Lima foi clicada algumas vezes dando beijos no também ex-BBB Gui Napolitano. Eles foram vistos nos arredores da faiola da Farofa, acompanhados de vários convidados ao redor, comemorando a pegação entre os dois.

Lima é mãe de Cecília, de cinco meses, e ex-mulher do jogador Éder Militão, escalado para a Copa do Mundo. O atleta oficializou a separação com a influenciadora quatro dias antes do nascimento de sua filha e, de lá para cá, se tem visto várias tentativas para entrar em um acordo pelo valor da pensão.

Em processo iniciado quando Karoline ainda estava grávida, o zagueiro sugeriu pagar R$ 6.000 (cinco salários mínimos) por mês à mãe da criança. Alegou que sua profissão é "instável", pouco depois de renovar contrato de R$ 38 milhões anuais com o Real Madrid.

Militão também entrou na Justiça contra Karoline. Pediu indenização por danos morais por considerar que a modelo estaria incitando seus seguidores a promover uma perseguição contra ele ao expor o imbróglio judicial.