SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show do cantor Harry Styles, que se apresenta nesta quinta-feira (8) no Rio de Janeiro, com a 'Love On Tour', já está com fila para entrada na Jeunesse Arena. Durante a espera, alguns fãs se desentenderam nesta manhã quando uma pessoa tentou pular as grades metálicas, gerando tumulto.

Três pessoas seguraram uma mulher que se agarrava à barra e tentava pular a proteção. O restante dos fãs ecoaram gritos de 'fora', e duas pessoas que conversavam na fila pediram que as outras parassem de empurrá-la e cessassem a briga.

O cantor se apresentou na terça-feira (6) em São Paulo e passará também por Curitiba no sábado (10). Na semana que vem, o britânico volta a São Paulo para mais dois shows.