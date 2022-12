SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcos Pitombo, 40, que já havia vencido o processo contra o influenciador Erlan Martins dos Santos, receberá R$ 10 mil a mais no valor da indenização. Erlan deverá pagar o total de R$ 25 mil pela divulgação de fake news no perfil Gato Intruso, no Instagram, e em um canal no YouTube.

Segundo a advogada do ator, Mariana Zonenschein, a vitória do julgamento que ocorreu nesta quarta-feira (7) foi justamente aumentar a indenização devida a Pitombo. "Na decisão, foi destacado que o fato de a pessoa ser uma figura pública não autoriza que o comunicador ou influenciador a publicar qualquer fato inverídico e mal apurado."

A decisão foi tomada pela 3ª câmara cível do tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ainda determinou que o condenado terá que pagar os honorários advocatícios e não poderá mais falar mais sobre o tema. No ano passado, Erlan postou vídeos e fotos dizendo que Pitombo teria sido o pivô da separação da influenciadora Gabriela Pugliesi, 37, e Erasmo Viana, 37, com ele quem teria um envolvimento afetivo.

Na ocasião, o ator negou o relacionamento e entrou na Justiça pedindo a exclusão do boato. Para sua advogada de defesa, "a 'cultura da fake news', que de forma irresponsável relata inverdades e causa danos às vítimas apenas para obtenção de cliques e vantagens, merece reprimenda como neste caso".

Após divulgar a fake news sobre o ator, o réu publicou um vídeo dias depois dizendo que recebeu notificação da justiça e que tomou conhecimento dos boatos por meio do perfil Gato Intruso. Segundo a defesa do ator, Erlan continuou falando sobre o boato e que Pitombo estaria escondendo sua orientação sexual, demonstrando falta de compromisso com o jornalismo.