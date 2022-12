SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Comedy Wildlife Photo Awards anunciou nesta quinta-feira (8) a foto vencedora da edição de 2022. O concurso reuniu 40 fotos de animais em situações inusitadas e que, na opinião dos organizadores, fariam pessoas se divertirem quando as virem.

A vencedora foi Jennifer Hadley, que capturou um momento de um filhote de leão de três meses tendo "reflexos não tão felinos na Tanzânia, EUA". Na foto, o pequeno animal estava com o irmão em uma árvore e acabou caindo e batendo no tronco.

Como prêmio, Hadley deve ganhar uma semana de safari na reserva de Masai Mara, no Quênia, além de um troféu feito artesanalmente na Tanzânia. Os finalistas foram avaliados por um júri composto por 10 pessoas, dentre elas estavam comediantes, fotógrafos, cinegrafistas e até mesmo atores.

"Acho que parte do que torna esse concurso excelente é que a maioria dessas fotos provavelmente

aconteceu por completo acidente e esse foi certamente o caso com o filhote de leão caindo ao sair da árvore", disse Hadley. "Ninguém esperava que isso acontecesse e estávamos preocupados com sua segurança, mas felizmente como os gatos fazem, ele se endireitou bem a tempo e caiu de quatro e fugiu com seus irmãos."

Também há uma categoria de voto popular, que é patrocinada pela empresa Affinity Photo. A imagem favorita do público leva um prêmio de 500 libras esterlinas (cerca de R$ 2.900). O vencedor é escolhido por uma votação que estava em andamento no site do concurso até o dia 27 de novembro.

A premiação foi criada em 2015 pelos fotógrafos Paul Joynson-Hicks e Tom Sullam com o objetivo de trazer leveza e humor para as competições do gênero, além de promover a conservação do meio ambiente. Neste ano, a organização trabalha em parceria com a WFN (Whitley Fund for Nature).