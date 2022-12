SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Live Nation Entertainment, responsável pelos shows do cantor Harry Styles no Brasil, negou os boatos de que uma van com os instrumentos do músico teria sido roubada no Paraná durante a madrugada desta sexta-feira (9).

"O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba", afirma a produtora em nota. "A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de hoje à noite."

A Polícia Militar de Curitiba afirma que foi acionada por uma pessoa que estaria próxima à vítima, mas não confirma se houve crime porque, ao chegar ao local, não encontrou ninguém.

Styles fará um show na capital paranaense neste sábado. Depois, faz mais duas apresentações em São Paulo.

Essa é a terceira vez que o músico vem ao Brasil. A primeira foi em 2014, quando ainda era membro da boyband One Direction, e a segunda em 2018, dessa vez já em carreira solo.