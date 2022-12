SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tite já anunciou que deixará o comando da seleção brasileira depois da Copa do Mundo do Qatar. Passados seis anos desde que assumiu o cargo, suas longas explanações em entrevistas coletivas desafiam a inteligência dos jornalistas e ainda confundem os torcedores.

Parecendo um coach motivacional, Tite se vale dos conceitos mais rasos da autoajuda para gerir seu elenco e afagar o ego das estrelas -antes do jogo contra Camarões, disse que Daniel Alves, de 39 anos, "transcende o futebol", justificando a escalação do lateral direito.

Com a fala escandida, enfatiza cada palavra e, todo empolado, apresenta novos termos do futebol moderno em sua própria linguagem, o chamado "titês". A seguir, apresentamos alguns verbetes do glossário do professor Tite.

JOGADOR TERMINAL

Não confundir com "paciente terminal". O mesmo que centroavante. No caso do time do Brasil, a expressão pode se referir ao que Gabriel Jesus, reserva de Richarlison, deveria ter feito, mas passou 499 minutos, contando as Copas de 2018 e 2022, sem fazer ?gol. Machucado, Gabriel Jesus foi cortado do Mundial. Assim, Pedro, do Flamengo, se tornou reserva imediato do Pombo.

EXTERNOS DESEQUILIBRANTES

Uma das expressões mais imprecisas do glossário, se refere a atacantes que atuam pelas extremidades do campo, as pontas. Ao contrário do terminal, o externo desequilibrante não está encarregado pela finalização das jogadas. Sua tarefa é quebrar as linhas da defesa adversária, seja caindo pelo meio ou pelas laterais. Vinicius Jr. é um bom exemplo de um externo desequilibrante, que deve aliar técnica e velocidade para achar os espaços, deixando o terminal na cara do goleiro.

ÚLTIMO TERÇO

Na visão de Tite ?e dos amantes do futebol moderno?, o campo de jogo é dividido em três trechos ou regiões. A última corresponde à fase de ataque, depois de a bola passar pela defesa e a transição no meio-campo. Em 2019, depois de um empate em um a um com o Panamá, o técnico chegou a falar em "sinapses no último terço". Na ocasião, Tite se referia ao entrosamento dos jogadores no ataque.

JOGO APOIADO

Tem a ver com as tais sinapses. É a ideia de diminuir os espaços entre os atletas, facilitando as triangulações, isto é, troca de passes ou tabelas entre o meio-campo e as pontas até chegar ao campo de defesa do adversário.

TREINABILIDADE

Segundo Tite, é a capacidade dos jogadores e do elenco, em conjunto, evoluir durante os treinos para "perfomar", como ele também gosta de dizer, melhor nas partidas