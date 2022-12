SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na noite desta quinta-feira o músico Djalma Corrêa, um dos mais importantes percussionistas do Brasil, aos 80 anos, no Rio de Janeiro. O artista enfrentava um câncer de pâncreas. A informação foi confirmada pela equipe de Corrêa no Instagram.

Informações sobre o velório serão divulgadas em breve, segundo a publicação na rede social.