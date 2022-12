SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Participante do Big Brother Brasil 10 (Globo), Angélica Morango revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com autismo aos 36 anos.

"Em agosto eu busquei um acompanhamento psicológico. Ele descartou o TDAH, mas me diagnosticou como autista", começou ela em vídeo publicado no Instagram. Depois disso, ela conta que procurou por um psiquiatra que deu um laudo que comprova o espectro.

"Quando eu fui diagnosticada pelo psicólogo foi um baque, eu chorei, foi um choro de medo do que era aquilo, o que significava ser uma pessoa autista. Mas ao mesmo tempo foi muito catártico, me trouxe um alívio muito grande, porque eu entendi que muita coisa de como eu funciono, como eu raciocino, de como eu lido com as situações", emendou Morango.

Segundo ela, a partir de agora haverá mais conteúdo sobre o tema em sua página para poder ajudar mais gente.

"Entender que eu não estava sozinha foi muito importante e, para mim, fez muita diferença. Quero aqui no meu Instagram falar sobre o autismo dentre tantas outras coisas", finalizou.