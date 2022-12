SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com fama de pé frio, o humorista Fábio Porchat, 39, contou que está assistindo à partida entre Brasil e Croácia sozinho, em seu apartamento. Segundo ele, não foi por opção ou para "preservar o Brasil", mas porque não recebeu nenhum convite para ver o jogo com amigos.

"Para o Brasil ficar tranquilo, hoje estou em casa sozinho, sem ninguém. Vou botar o jogo na TV e ver sozinho. Hoje é 3 x 0 para o Brasil", começou ele, em uma sequência de vídeos compartilhados em seus Stories. "Esse negócio de pé frio é bobagem."

Em seguida, ele explicou o porquê de estar sozinho. "Ninguém me chamou para lugar nenhum, ninguém me quer. O pessoal não quer ver comigo", disse, enquanto estava sentado no sofá. Então, ele mostrou que decidiu desligar a televisão e até mesmo ir ao banheiro para a seleção marcar um gol.

"Estou tentando usar meu super poder, gente", completou o artista, que ainda afirmou que a pior parte de assistir ao jogo sozinho é não poder comentar com ninguém sobre o jogo. Na partida de segunda-feira (5), entre Brasil e Coreia do Sul, ele foi trancado no banheiro por seu amigo João Vicente.

De volta ao Brasil após a seleção perder o jogo para Camarões, Porchat foi assistir ao jogo na casa do amigo João Vicente. Com medo da seleção perder o jogo e ser eliminada nas oitavas de final da Copa, ele trancou Porchat no banheiro durante o jogo. "Vai ficar no banheiro, fica quieto aí", disse o ator.

Porchat, que estava gravando um vídeo e compartilhou nos stories do Instagram, pensou que João Vicente estava brincando com ele e ainda gritou que iria assistir ao jogo pelo celular. "Está 2x0 já, deixa eu ir. Se sair gol da Coreia, eu volto", falou o humorista, que gravava tudo.