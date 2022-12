SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A última gravação de estúdio de Gal Costa foi lançada nesta sexta (9), dia que completa um mês da morte da baiana. A música é uma parceria com Marina Sena. Juntas, as artistas cantaram "Para Lennon e McCartney", do chamado Clube da Esquina.

"Não posso crer que existe uma canção em que nossas vozes se encontram, me emociona ter vivido isso", escreveu Sena, ao divulgar a canção. "Ter isso eternizado é surreal para mim."

A mineira ainda postou um vídeo do dia da gravação. Nele, as cantoras trocam elogios e falam sobre o fato de terem nascido no mesmo dia, 26 de setembro.

"Quando descobri isso tive a certeza que temos conexões de outras vidas", afirmou Sena. "Eu acredito", respondeu Gal.

Uma das maiores vozes da música popular brasileira, Gal Costa morreu de causas não reveladas. Nos últimos tempos, vinha se unindo a vozes jovens como tentativa de redescobrir sua música e prestar homenagem às novas gerações.

Gravou o sucesso "Cuidando de Longe" com a sertaneja Marília Mendonça, morta há um ano, e o álbum "Nenhuma Dor", em que cantava alguns dos maiores sucessos de sua vida ao lado de nomes como Tim Bernardes, Seu Jorge, Criolo e Jorge Drexler.