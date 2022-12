SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partida entre Brasil e Croácia na Copa do Mundo, realizada nesta sexta-feira (9), deixou os torcedores e internautas tristes e desacreditados após a eliminação da seleção brasileira. Pouco tempo após exaltarem o atacante Neymar Jr., 30, muitos voltaram atrás com os elogios, já que o craque não bateu um pênalti.

"Não colocar o Neymar para bater primeiro, que piada, senhor Tite", disse uma internauta com o nome @starwanahi. "Não é possível, que inferno. Eu estou chorando igual um jumento", escreveu um internauta que se identifica como deus (@eu_amo_meu_gato).

"Como que o Neymar não bate o pênalti? Me falem", escreveu outra, chamada Ana Carolina (@caroumart). "Neymar não merece a seleção que ele tem", completou outro internauta, que se identifica como Tadeuzinho (@__tadeuzinho).

A seleção de Tite foi eliminada, mais uma vez, nas quartas de final, após perder nos pênaltis por 4 a 2. No tempo normal, houve um empate por 0 a 0. Na prorrogação, Neymar chegou a colocar o Brasil na frente, mas Petkovic igualou no segundo tempo extra.

Nas cobranças, Rodrygo parou no goleiro e Marquinhos, na trave. A Croácia acertou todas as suas cobranças. Agora, a Croácia espera o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail.