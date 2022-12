SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de cinema japonês Yoshida Kiju morreu nesta quinta-feira aos 89 anos por causa de uma pneumonia. Kiju fez parte da nouvelle vague, movimento que impactou o cinema, ao lado de nomes como Oshima Nagisa e Shinoda Masahiro.

Kiju estreou na direção com o drama "Volúpia Perigosa", lançado em 1960. Seus primeiros filmes o marcaram como um dos cineastas que se rebelavam contra as convenções dos estúdios de cinema.

"Eros + Massacre", de 1969, rendeu a ele e ao Japão uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro. O longa foi o primeiro de uma trilogia sobre figuras revolucionárias, seguido pelos filmes "Purgatório Heróica" e "Golpe de Estado".

Kiju ficou conhecido também por dirigir uma versão japonesa do clássico "O Morro Dos Ventos Uivantes", em 1988. A trama do filme se passa no Japão medieval.

O diretor já passou por São Paulo em 2003, quando lançou "O Anticinema de Yasujiro Ozu", pela editora Cosac & Naify, hoje fora de catálogo. Vários filmes dele foram exibidos na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo daquele ano.

Além disso, o japonês dirigiu um dos episódios que compõem o longa "Bem-Vindo a São Paulo", em que cineastas exibem sua visão da capital paulista.