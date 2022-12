SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Felipe Neto bloqueou a empresária Belle Silva, mulher do zagueiro Thiago Silva, no Twitter após ela rebater o xingamento e críticas feitas pelo youtuber aos jogadores da seleção brasileira, eliminada por pênaltis pela Croácia, na Copa do Mundo no Qatar, na tarde de sexta-feira (9).

"Como esses filhos da p* tomam um gol de contra-ataque ganhando o jogo e faltando três minutos para acabar a prorrogação. Como?", pergunta Felipe em postagem feita no Twitter, que não agradou a Belle.

Ela saiu em defesa dos jogadores dizendo que eles são os mesmos que o fizeram gritar de alegria há cinco jogos atrás e o ajudaram quando estava em Paris -ela se refere ao episódio em que o influenciador ficou doente e foi ajudado por Neymar.

"Lembra? Você não respeita os profissionais que fizeram o que podiam para levar esse hexa, que você certamente comemoraria. Vai procurar a sua turma!", escreveu Belle nos comentários da postagem do youtuber.

"Não posso nem ficar puto e xingar a seleção que vem esposa de jogador me atacar publicamente. Duzentos milhões de pessoas revoltadas xingando, mas eu que sou o problema", respondeu Felipe.

A mulher de Thiago Silva tentou responder novamente ao youtuber, mas descobriu que tinha sido bloqueada por ele nas redes sociais. Ela compartilhou um print do bloqueio e escreveu: "Se não aguenta porque veio?", perguntou, acrescentado emojis dando risada.