SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora norte-americana Britney Spears reativou a sua conta no Instagram nesta semana com uma performance natalina um tanto quanto inusitada. Acompanhada pela música "Santa Baby", interpretada por Eartha Kitt, a princesa do pop dança, bebe, come um bolo do chão e ainda se lambuza toda com pedaços da sobremesa.

"É o meu aniversário a semana toda, e sei que meu Instagram foi desativado algumas vezes, mas, honestamente, eu mesma o desativei nas duas últimas vezes", escreveu a artista na legenda da publicação. Ela completou 41 anos de idade no último dia 2.

A cantora inicia o vídeo virando uma garrafa e bebendo o que aparenta ser champanhe. Ela está rodeada por pétalas de rosas vermelhas, velas e balões temáticos de aniversário.

Numa outra cena do mesmo vídeo, Britney é vista diante de uma árvore de natal, com os joelhos sobre o chão, enquanto dança e acaricia o próprio corpo. Não satisfeita, ela passa as mãos por seus cabelos, rebola e para surpresa de quem assiste, exibe o dedo do meio para a câmera.

"E o alegre Papai Noel está a caminho, pessoal!!! Meu objetivo neste ano é aprender a ficar tão confortável com as pessoas quanto elas ficam comigo", disse a cantora na legenda da publicação. "Esse é o meu primeiro ano em 15 anos sendo tratada de igual para igual", afirmou ainda, numa possível referência ao período em que viveu sob a tutela judicial do pai.

Quando a performance se aproxima de seus últimos segundos, a cantora leva seu rosto em direção a um bolo posicionado no chão, coberto com chantilly branco.

Ao se levantar, ela tem testa, bochechas, nariz e toda a região do colo cobertos por vestígios do bolo. Por fim, Britney usa suas duas mãos para espalhar a cobertura e pedaços da sobremesa por seu corpo. "Esse vídeo é um pouco esquisito ou estranho de assistir??? DUH, esse é o ponto!!!", afirmou a cantora sobre a postagem, sem dar maiores esclarecimentos sobre a iniciativa.

Repleto de publicações inusitadas e até mesmo polêmicas, como as fotos em que aparece nua, o Instagram da princesa do pop já foi apontado como um dos motivos para o acirramento da relação desgastada entre ela e os filhos.