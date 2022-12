RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A amizade entre Deolane Bezerra e Ellen Cardoso vai ficar mesmo em "A Fazenda 14". A ex-dançarina ainda processa as informações que recebeu já fora do confinamento e descobriu que quem pensava ser uma aliada no jogo não era muito sincera com ela. Moranguinho chegou chamar a advogada de "venenosa" em uma live na noite desta sexta-feira (9).

Deolane Bezerra fez questão de assistir a transmissão e rebateu a ex-peoa: "Coitada, já passei por essa dependência emocional! Que Deus a abençoe, ela é um ser humano incrível", mandou a advogada acusando diretamente o marido de Moranguinho, Naldo Benny, de fazer intrigas.

O cantor, aliás, também participou da conversa da 12ª eliminada na live oficial da emissora apresentada por Lucas Selfie. Naldo deu a sua opinião sobre uma possível amizade sincera de Deolane Bezerra com Moranguinho durante o confinamento. "Nunca houve sinceridade. Perdão, meu amor. Com todo o respeito. Você foi o resto. Você foi acolhida porque não tinha mais ninguém", explicou.

Naldo mostrou algumas situações sobre o seu pensamento e comentou sem muitos rodeiros. "Escolher a bolinha [para prova] resta um, nunca era você. Em tudo você foi a última, o jogo inteiro. Você não era prioridade. Você só foi depois de voltar de duas roças. Nunca houve demonstração de amizade", observou o intérprete de "Amor de Chocolate", "Chantilly", "Se Joga", entre outras canções. Moranguinho ficou chocada com a explicação do marido e decretou Deolane como a participante "mais falsa" do reality.