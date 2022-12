SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Thelminha, médica e vencedora do BBB 20, disse em uma rede social que irá processar o colunista Leo Dias, do portal Metrópoles. O jornalista afirmou nesta sexta-feira (9), que a ex-sister teria desembolsado R$ 50 mil para ser musa da Escola de Samba Mangueira, no carnaval carioca do próximo ano.

Dias escreveu que "segundo fontes da coluna, Thelminha pagou R$ 50 mil pelo posto de musa da escola". A nota publicada é assinada por Karol Gomes.

Na noite de sexta, Thelminha desmentiu a publicação e disse se tratar de "fake news". "Vou te processar, você é sensacionalista e mentiroso. Você não está ofendendo só a mim, está ofendendo uma instituição de 94 anos de estar vendendo cargos."

Ela, que foi a campeã da 20ª edição do Big Brother Brasil, ainda completou ao dizer que "isso só mostra como Leo Dias é um jornalista com histórico de perseguir mulheres."

Procurada pelo F5, Thelminha não respondeu até a publicação desta reportagem.

Em junho deste ano, o colunista foi criticado nas redes sociais e pediu perdão após ter tornado público as violências sofridas pela atriz Klara Castanho.