SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista e youtuber Natália Romualdo morreu na tarde de sábado (10) depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, em São Paulo. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

A notícia foi dada pela amiga Maristela Rosa na conta de Instagram que tinham juntas, onde abordavam temas como beleza, autocuidado e racismo. Tinham também um canal de YouTube com mais de 180 mil inscritos.

"Esse é o texto mais difícil que já escrevi na minha vida inteira, jamais esperei que isso fosse acontecer. Eu, Maristela, estou aqui em respeito e amor a vocês, amigos e seguidores do Papo de Preta", escreveu. "A Natália, a nossa Nat, passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. São quase 10 anos de amizade, mais de sete anos de canal; das coisas mais incríveis que vivi na minha vida, muitas foram ao lado dessa mulher incrível! Ainda não acredito nisso", continuou.

Na publicação, diversos influenciadores digitais se solidarizaram. Nátaly Nery, cientista social que fala sobre racismo e veganismo, disse que "Natália foi jovem demais, cedo demais, mas construiu demais em seus anos de vida. Tanto que tocou de maneira profunda cada uma das pessoas aqui com sua partida."

A atriz Samara Felippo disse que seguia o canal há muito tempo e que aprendeu muito com o conteúdo. "Aprendi e aprendo muito com vocês e com a Natália. Sinto muito", escreveu.

Fernanda Lima, atriz e apresentadora, afirmou que a jornalista era "maravilhosa".