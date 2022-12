SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Drew Barrymore é uma mãe diferente que não segue aquilo que, muitas vezes, é representado em filmes sobre o Natal: cenas da família desembrulhando diversos presentes embaixo da árvore.

Durante entrevista ao jornal Entertainment Tonight, Barrymore disse que sempre leva as filhas para uma viagem nessa época do ano. "Não dou presentes para elas, o que acho que na idade delas, elas não adoram, mas digo: 'Acho que vamos nos lembrar do lugar, das fotos e da experiência e é isso que eu quero te dar'", explicou.

Apesar disso, a atriz refletiu que não se acha uma mãe estranha e rígida. "Eles ganham muitas coisas ao longo do ano, então não sou como uma mãe fria que diz: 'Você não vai ganhar nenhum presente!' Eu apenas sinto que um presente melhor seria uma memória de vida. Prefiro isso do que casa de boneca ou algo assim", completou a estrela de "Como Se Fosse a Primeira Vez" (2004).

Entretanto, durante a pandemia de Covid, ela não seguiu essa regra e deu presentes às filhas Frankie, 8, e Olive, 10, frutos do relacionamento anterior com Will Kopelman. E acrescentou: " Isso é bom porque, com os planos de viagem como presente, as meninas não reclamam de não gostar do que recebem".

Como planejar uma viagem pode ser estressante, a apresentadora disse que sempre tenta ter em mente que tudo pode mudar drasticamente e que novas tradições podem surgir. "Tento me lembrar que um feriado provavelmente não será o mesmo daqui a 10 anos, que sua vida pode mudar e novas pessoas podem surgir", afirmou.