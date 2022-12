SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Georgia Holt, atriz e mãe da cantora Cher, morreu neste domingo (11) aos 96 anos e a notícia foi confirmada pela filha em suas redes sociais.

Em seu perfil do Twitter, a dona do hit "Believe" fez um anúncio simples. "Mamãe se foi", lamentou aos fãs. A causa da morte ainda não foi revelada.

Nos comentários, os fãs mandaram mensagens de apoio à cantora. "Sinto muito, Cher!", disse um seguidor. "Meu coração e orações estão com você!", afirmou outro. "Enviando a você nada além de amor, luz e cura. Ela era como fogo de artifício e sua falta será profundamente sentida", completou mais uma.

Nascida em Kensett, Arkansas, Georgia Holt foi um sucesso na indústria do entretenimento, assim como a filha, apesar do sofrimento para balancear a carreira com a vida pessoal.

A atriz estrelou muitos filmes, sendo o primeiro "A Life of Her Own", de 1950. Seu último projeto foi o documentário, produzido por Cher, "Dear Mom, Love Cher", em 2013.