RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ano ainda é velho, 2022, mas parece que Anitta está mesmo com um novo affair para chamar de seu. Flagrado com a cantora no lançamento do documentário "Eu", no dia 3 de dezembro, Lucca Picon, 21, voltou a ser visto com a funkeira. Desta vez, ele estava no staff de Anitta no Carnatal neste sábado (10). O rapaz ficou quatro horas em cima do trio elétrico, sorrindo bastante e registrando todo show com a câmera de um celular.

Durante a apresentação, os dois trocaram alguns olhares e quando cantou a música "Contatinho", sucesso de um feat com Léo Santana, Anitta apontou para Lucca e mudou a letra. "Oi, te liguei e deve está ocupadinho. Tudo bem porque eu já estou com outro contatinho."

Anitta está solteira desde setembro após término do namoro de quatro meses com Murda Beatz, produtor musical canadense. O F5 procurou a assessoria da cantora para confirmar o novo relacionamento, mas não obteve resposta.

Catarinense e filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namem, Lucca Picon começou a carreira como modelo, mas logo viu que queria mesmo é atuar. A estreia foi em "Malhação - Toda Forma de Amar" (2019), na Globo quando interpretou Henrique, um jovem que vivia um namoro de idas e vindas com Andressa (Monique Bourscheid). Depois, ele participou do filme "Confissões de uma Garota Excluída" (2021), estrelado por Klara Castanho, e está na segunda temporada da série "De Volta aos 15", da Netlix.

