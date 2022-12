RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo, Neymar ainda está abalado. O atacante revelou aos seus seguidores neste domingo (11) que continua sofrendo pela derrota. Em uma publicação no Instagram, o ele contou que já está em solo brasileiro, mas que ainda tem pensado muito na partida contra a Croácia, acabou com o sonho do hexacampeonato no Qatar.

"Ainda dói muito a derrota, estávamos tão perto, tão perto", desabafou o atacante. "Infelizmente, ou felizmente, eu ainda não aprendi a perder. As derrotas me fortalecem, mas elas me machucam demais, e eu ainda não me acostumei com isso.", confessou Neymar.

O jogador disse também que a derrota nas quartas de final da Copa é uma ferida que ainda vai demorar para cicatrizar. "Enfim, temos que seguir em frente... A vida nos faz seguir, mesmo que doa e que o machucado demore a sarar, temos que seguir", reconheceu o craque.

"Obrigado Qatar, por tudo. A Copa estava linda e ela tinha que ser do Brasil pra coroar tudo, mas por destino de Deus não foi. Seguimos. Agora é desligar a chave, aproveitar a família e amigos, recarregar as energias porque conviver com essa derrota vai ser muito difícil, ainda me dói muito.", reforçou ele o sofrimento pela eliminação.

Neymar também fez um post de agradecimento ao agora ex-técnico da seleção brasileira Tite, que ele chamou de uma "cartinha aberta". "Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar. Tivemos momentos lindos mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo. Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós merecíamos", finalizou Neymar.