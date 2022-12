SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das maiores revelações da música neste ano, Jão, que faz sucesso com um pop "sofrência" e diz se inspirar em Cazuza, reuniu 50 mil pessoas no vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, no fim da tarde deste domingo (11).

A apresentação, gratuita, arrematou a turnê do cantor, "Pirata", que reuniu 250 mil fãs ao redor do país com um faturamento de R$ 30 milhões, de acordo com sua produtora, a UFO Sounds.

Além de hits próprios, como "Idiota" e "Essa Eu Fiz pro Nosso Amor", Jão cantou uma música inédita. Ele não prometeu que a canção faça parte de seu próximo álbum nem que seja um single, mas se limitou a dizer que a escreveu esta semana.

O cantor também entoou "Trem das Onze", de Adoniran Barbosa, mesma música que Harry Styles apresentou no show que fez no Allianz Parque na última terça-feira (6).

Durante o show, Jão anunciou que sua próxima turnê já tem data marcada e que a apresentação em São Paulo será no mesmo estádio pelo qual Styles passou. O espaço tem capacidade para 45 mil pessoas, quase seis vezes mais do que o Espaço Unimed, onde fez uma série de shows este ano.

Uma fila virtual com mais de 330 mil interessados se formou no site que disponibilizou os ingressos gratuitos para a apresentação de hoje no vale do Anhangabaú. A procura avolumada chegou a tirar a plataforma do ar.

A primeira vez em que Jão subiu a um palco na cidade de São Paulo foi em 2017, em um espaço que tinha capacidade para 30 pessoas.

Cinco anos depois, o cantor, nascido em Américo Brasiliense, no interior do estado paulista, esgotou as datas de sua turnê em diversas cidades e também tocou no Lollapalooza e no Rock in Rio.