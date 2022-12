SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora americana Georgia Holt morreu aos 96 anos. A informação foi compartilhada nas redes sociais neste domingo (11) por Cher, sua filha.

"Mamãe se foi", ela escreveu no Twitter. A causa da morte não foi revelada, assim como o dia e o horário, mas Holt tinha sido internada com pneumonia em setembro deste ano.

Holt nasceu no estado americano de Arkansas em 1926. Em Los Angeles, trabalhou como modelo e atriz. Fez seu nome em programas como "I Love Lucy", talk shows e em filmes na década de 1950. Foi, ainda, tema do documentário "Dear Mom, Love Cher".

Ela também foi cantora e lançou seu primeiro álbum, "Honky Tonk Woman", em 2013, com músicas gravadas nos anos 1980. Uma das faixas, "Im Just Yout Yesterday", é cantada ao lado da filha, também cantora e atriz e um dos principais nomes do pop.

Além de Cher, que tem 76 anos, Holt deixa Georganne LaPiere, sua segunda filha, Craig Spencer, com quem estava casada desde 1976, e dois netos.