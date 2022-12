SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe Harry, 38, afirmou que o Palácio de Buckingham e a família real criava mentiras para proteger seu irmão, o príncipe William, 40, mas não fez o mesmo pela sua imagem. "Eles ficaram felizes em mentir para proteger meu irmão", alegou.

"Eles nunca estiveram dispostos a dizer a verdade para nos proteger", acrescentou ainda. O depoimento foi compartilhado em um novo trailer do volume 2 do documentário "Harry e Meghan" (Netflix), que estreia em 15 de dezembro.

Apesar de não citar nomes durante o curto trecho, o príncipe indica que seus comentários são relacionados a membros da família real e seus assessores do palácio. Ele ainda menciona um "gaslighting institucional", enquanto são exibidas imagens de jornais rolando.

O termo "gaslighting" foi escolhido pelo dicionário Merriam-Webster como a palavra do ano de 2022. Ela representa uma forma de abuso psicológico no qual informações são distorcidas, omitidas e até mesmo inventadas para favorecer o abusador, fazendo com que a vítima duvide de sua própria memória.

Na última quinta-feira (8) foram divulgados os três primeiros capítulos do documentário. Além de girar em torno do casamento do príncipe com Meghan Markle, 41, o documentário também trata outros episódios da vida do casal como membros da família real.