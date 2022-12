RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Thiago Rodrigues, 42, se recupera em casa do ataque que sofreu na madrugada deste domingo (11), na Gávea, zona sul do Rio. Ele foi brutalmente agredido em uma tentativa de assalto por um grupo de bandidos e chegou a perder um pedaço do couro cabeludo. A empresária do artista foi quem revelou sobre o ferimento e contou que Thiago ainda está em choque com a violência.

"Ele está bem agora, ficou bastante machucado e em choque com a situação. A cabeça dele ficou muito machucada e até saiu uma parte do couro cabeludo", comentou Maria Morais em entrevista para a Quem. Ela também disse que Rodrigues explicou como aconteceu o ataque.

"Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar o carro e quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado. Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou muito machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu", acrescentou a empresária.

Thiago foi espancado ao sair de um bar no Baixo Gávea, zona sul da cidade. Os bandidos levaram o celular do ator, que ficou desacordado por horas e acabou sendo socorrido por expositores de uma tradicional feira de antiguidades na Praça Santos Dumont. Ele foi encaminhado pela manhã ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde precisou levar alguns pontos na cabeça.

A reportagem procurou o artista, mas não obteve resposta. Também entrou em contato com Secretaria Municipal da Saúde, que confirmou o atendimento ao ator e enviou o seguinte comunicado: "A direção do Hospital Municipal Miguel Couto informa que Thiago deu entrada na unidade na manhã deste domingo (11), fez exames, passou por procedimento de sutura do ferimento e foi liberado", diz a nota.