SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Larissa Novais, ex-mulher de MC Dricka, compartilhou em suas redes sociais neste domingo (11) fotos de hematomas e ferimentos que teriam sido causados pela cantora, que nega a acusação e diz repudiar qualquer tipo de violência.

Larissa já tinha compartilhado a foto de um boletim de ocorrência e dito que havia deixado a casa de Dricka no dia 17 de novembro, mas não detalhou o rompimento. Agora, a modelo decidiu explicar o que teria ocorrido por meio de seu perfil no Instagram.

"Antes de qualquer coisa, sim, houve agressão física, fiz o boletim de ocorrência, fiz [o exame de] corpo de delito. Tenho fotos se necessário de tudo", disse Larissa, que afirmou ter demorado para tomar uma atitude por ter sentido medo de prejudicar outras pessoas.

"Mas na hora de prejudicar meu psicológico, me agredir, me humilhar, me impedir de levar minhas coisas, coisas do meu filho e minha cachorra, ninguém pensou", acrescentou.

Larissa afirmou que a última briga do casal começou depois de ela ter ouvido a voz de uma mulher vinda do celular de Dricka. "Ela não quis me falar o que era. Preferiu me xingar, bater e mandar eu ir embora do que falar quem e o que era."

A modelo compartilhou imagens de seus ferimentos. No mês passado, após as publicações de Larissa, a assessoria de imprensa de MC Dricka publicou uma nota sobre o caso.

"O silêncio da artista nesse momento se faz necessário, por cautela e para que não seja cometida nenhuma injustiça e toda a verdade seja de fato esclarecida", diz a nota.