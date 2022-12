SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reaberto desde setembro na zona sul de São Paulo, o Museu do Ipiranga se tornou um sucesso de público ?houve semanas em que os ingressos, distribuídos online e gratuitamente, se esgotaram em menos de cinco minutos. A novidade é que agora o público também tem a opção de retirar os bilhetes pessoalmente no local a partir desta terça-feira, dia 13.

A visita ao museu é gratuita até o dia 30 de dezembro. A partir de 2 de janeiro de 2023, a entrada sai por R$ 30 ?mas alguns grupos continuam tendo direito a gratuidade.

Os ingressos oferecidos na portaria podem ser retirados em todos os dias de funcionamento do museu ?um esquema diferente do virtual, no qual os bilhetes são distribuídos apenas às sextas-feiras na plataforma Sympla.

Quem reserva o bilhete virtual tem como opções os horários cheios, a partir das 11h, enquanto os visitantes que optarem pela retirada na bilheteria física entrarão no museu sempre meia hora após o primeiro grupo, a partir das 11h30.

Os novos ingressos são ofertados de hora em hora e estão sujeitos à disponibilidade do horário. O visitante que chegar ao balcão e não encontrar bilhetes disponíveis pode continuar na fila e aguardar a liberação da próxima leva.

Cada visitante tem direito a retirar um único ingresso e o museu recomenda que os interessados priorizem os dias de semana, quando a procura é menor, e que cheguem ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência para retirar o bilhete.

A partir de janeiro o ingresso passa a ser pago, mas servidores e alunos da Universidade de São Paulo, crianças de até 6 anos e membros em atividade das polícias militar, civil e científica, e de instituições conveniadas continuarão com a entrada gratuita.

Depois de ficar quase dez anos fechado, o Museu do Ipiranga reabriu com novas áreas de exposição, inclusive em espaços que já foram restritos ao público.

Atualmente, o local tem o dobro da área construída e o triplo da área expositiva em relação ao que podia ser observado antes da reforma. Os visitantes podem conhecer 11 exposições fixas divididas em dois eixos temáticos: "Para entender a sociedade" e "Para entender o Museu". Futuramente o local vai receber mostras temporárias, apesar de ainda não haver uma data definida para isso.

Também foram feitas modificações que tornam todos os pavimentos do edifício acessíveis. As exposições contam agora também com telas e maquetes táteis, recursos olfativos, reproduções visuais e outras adaptações que visaram aumentar a acessibilidade.

O museu fecha as portas nos dias 24, 25 e 31 deste mês e em 1° de janeiro de 2023.

MUSEU DO IPIRANGA

Quando: Ter. a dom., das 11h às 17h

Onde: R. dos Patriotas, 100, Ipiranga, região sul

Preço: Grátis até 30/12

Link: https://museudoipiranga.org.br/