SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo compartilhado por Jade Picon assistindo ao show de Harry Styles, em um camarote exclusivo, no Rio de Janeiro, rendeu críticas e memes nas redes sociais, nesta segunda-feira (12). O motivo seria porque boa parte do público enfrentou horas de filas e sufoco no meio da pista tentando ver o show do cantor.

"Seguimos sem um dia de paz. nosso recorde é: zero. Caraca, gente... que bom que eu levo tudo numa boa e tô acostumada, se não era pra ficar maluca! Até ida em show tá dando em gente reclamando", tuitou a influenciadora rebatendo as críticas.

O internauta, que se identifica Louie, respondeu ao tuíte da atriz dizendo que a crítica não foi por ela ter ido ao show, mas por conseguir um camarote que surgiu do nada. "Pessoas que compraram o ingresso em 2019 no lugar bom foram jogadas para pista comum, e do nada você fica lá de boa. Nem sei se você é fã dele. Mas muita gente o acompanha desde os 16 anos."

"Jade Picon postando vídeo no show do Harry [Styles] cantando 'Watermelon Sugar', aposto que só sabe cantar essa! Esses famosos... Falo mesmo", tuitou o internauta Pedro Augusto. "Ganhou convite e só sabia cantar essa", comentou a internauta Mariana Chio na publicação feita por Jade no Instagram. "Só sabe essa e sobre 'She' e 'Matilda', o que você acha gata?", perguntou a internauta Sofia Vieira.

Em contrapartida, outros internautas defenderam Jade e disseram que ela não tem culpa de ser rica. "Humilhante mesmo e sem noção é ficar se comparando com a Jade Picon em questão financeira, amor óbvio que ela não vai ficar 12 horas em pé no povão porque ela é milionária e vai de camarote. Aceite sua situação financeira", escreveu a internauta que se identifica como Cami.

"É cada hipocrisia que a gente vê nessa rede social. Vocês querem que a Jade Picon faça o quê? Pague para todo mundo ficar no camarote porque vocês acham injusto ela ter dinheiro para ficar lá? Vão lavar uma louça meu povo", escreveu a internauta Lari.