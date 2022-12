SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste domingo (11) o compositor Angelo Badalamenti, responsável por trilhas sonoras emblemáticas de filmes e séries como "Cidade dos Sonhos", "Veludo Azul", "Estrada Perdida", "Coração Selvagem" e "Twin Peaks" --estas, de autoria do cineasta David Lynch, um dos principais parceiros de sua carreira. Ele tinha 85 anos e a morte foi confirmada por um sobrinho seu, numa postagem nas redes sociais.

Foi pelo tema criado para "Twin Peaks", que investiga o misterioso assassinato de uma jovem, que Badalamenti foi premiado com um Grammy, em 1991. Julee Cruise, morta neste ano, também colaborou com o lado musical da produção. O compositor também contribuiria para a trilha do filme "Fire Walk with Me", uma prequel da série.

Seguindo o tom dos filmes do diretor, as composições de Badalamenti ficaram célebres pelo tom soturno e etéreo. Nascido no Brooklyn, o músico trabalhava como professor de música em Dyker Heights antes de, em 1986, ser contratado por Lynch para ser professor de Isabella Rossellini, estrela de "Veludo Azul".

Badalamenti também fez pontas nos filmes do diretor, como no próprio "Veludo Azul", no qual aparece no piano de um bar. Depois, faria uma participação mais substancial em "Cidade dos Sonhos", em que faz um gângster muito exigente com a qualidade de seu café expresso.

Ao longo da carreira, Badalamenti trabalhou com artistas como David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, Liza Minnelli, Michael Jackson e LL Cool J. Também compôs o tema de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona.