SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na visão de Claudia Raia, a mulher mais importante do ano é Margareth Menezes, "coroada a nossa ministra da Cultura", nas palavras da atriz em evento na noite desta segunda-feira, em São Paulo.

"Margareth Menezes foi coroada nossa ministra da Cultura. Finalmente, o nosso ministério vai voltar. É uma mulher ativista, uma mulher preta, uma mulher das artes, uma mulher que luta por nossa causa."

Raia, exibindo o barrigão de sete meses do filho Luca, elogiou a cantora que aceitou o convite de Lula para assumir o ministério em sua retomada no ano que vem.

Menezes, no entanto, ainda não foi anunciada pela equipe de transição de governo e enfrenta críticas e elogios à sua escolha. Caetano Veloso saiu em defesa do convite, mas outros nomes de peso no cenário artístico, como o produtor de cinema Luiz Carlos Barreto, preferem um quadro mais técnico na pasta.

A atriz não declarou seu voto na última eleição, dizendo ser isso seu "segredinho de cidadã", mas disse o que espera para o ano que vem no Brasil sob o novo governo.

"Eu espero tudo muito diferente do que tem sido. Claro que a gente está aqui para cobrar, e cobraria do Lula e de qualquer outro candidato. A gente está aqui para cobrar que o Brasil volte a funcionar."