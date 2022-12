SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A busca de duas ex-refugiadas pela mulher que as ajudou quando fugiram da ex-Iugoslávia chegou ao fim, segundo a CNN. Após 23 anos, as irmãs Ayda Zugay e Vanja Contino reencontram Tracy Peck, a mulher que entregou um envelope com o dinheiro para as duas irmãs no voo que seguia para os Estados Unidos.

O encontro depois de tantos anos aconteceu em frente à árvore de Natal do Rockefeller Center, em Nova York. Depois de horas trocando histórias sobre os familiares, suas vidas, carreiras e memórias, elas caminharam juntas pelas calçadas lotadas do centro de Manhattan.

"Para mim, toda a ideia do Natal é sobre amor, doação e bondade", diz Peck a CNN, acrescentando que foi um presente encontrar as duas irmãs. "Sinto que ganhei esse vínculo com essas duas mulheres incríveis", afirmou. "Não podemos perder Tracy agora, não depois que finalmente a encontramos", disse Contino.

O caminho das três se cruzaram em 1999 quando as duas jovens fugiam das ex-Iugoslávia. Tracy entregou o envelope para as duas irmãs e fez elas prometerem que só iriam abrir quando desembarcassem nos Estados Unidos. Elas ficaram chocadas ao descobrir um par de brincos e uma nota de US$ 100 (cerca de R$ 530) dentro do envelope, que tinha apenas o primeiro nome da mulher.

Zugay contou à CNN que estava tentando encontrar a mulher há 23 anos para dizer a ela o quanto o presente mudou a vida das duas. A ex-refugiada contou que o dinheiro ajudou a alimentar ela e a irmã durante um verão inteiro.

Nas redes sociais, Zugay agradeceu a todas as pessoas que a ajudaram na busca por Tracy. "Sou muito grata a muitas pessoas em todo o mundo que enviaram mensagens com pistas e ideias que nos levaram a Tracy", escreveu Zugay no Twitter.