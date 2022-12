BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A cantora Margareth Menezes afirmou nesta terça-feira (13) que foi convidada pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser a nova ministra da Cultura e que respondeu que aceitava a "missão".

"Nós conversamos e eu aceitei a missão. E recebo isso como uma missão mesmo até porque foi uma surpresa pra mim também, o meu processo, até entendendo o lugar dessa minha representação e entendendo também a necessidade de a gente fazer uma força-tarefa para a gente levantar o Ministério da Cultura", afirmou a futura ministra, ao chegar ao Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição.

Margareth Menezes esteve pela manhã no hotel em Lula está hospedado em Brasília para uma reunião, que durou algumas horas. Depois seguiu para o Centro Cultural Banco do Brasil, sede do gabinete de transição, quando anunciou que vai integrar o futuro governo.

"Então o presidente disse que para ele é de uma importância muito grande e que ele está querendo fazer um Minc forte para atender aos anseios do povo da cultura, do povo do Brasil, pelo potencial que nossa cultura tem, nossa riqueza", afirmou a futura ministra.

"Agora é isso, juntar todo mundo, ouvir todo mundo para a gente fazer levantar primeiro o ministério, fazer a cultura do Brasil, o lugar que ela sempre merece de reconhecimento como sempre foi, reconhecida no mundo inteiro, nacional e internacionalmente. Todas as áreas da cultura, as culturas populares, a gente reacender o caminho que foi criado e é isso", completou.

A indicação da cantora para ocupar o ministério vinha sendo objeto de críticas no mundo artística, com alguns apontando que ela não seria preparada para o cargo.