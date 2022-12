SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator duas vezes ganhador do Emmy, Stuart Margolin morreu aos 82 anos, nesta segunda-feira (12). De acordo com informações do The Hollywood Reporter, o astro faleceu por causas naturais.

Stuart ganhou ainda mais notoriedade após sua atuação como Evelyn 'Angel' Martin na série dos anos 70 Arquivo Confidencial. Mas ele também era conhecido por seus papéis nas séries O Jogo Perigoso do Amor,A Família Dó-Ré-Mi, e The Mary Tyler Moore Show e também no filme Desejo de Matar, de 1974.

Foi inclusive por seu trabalho em "Arquivo Confidencial", que o ator ganhou seus dois Emmys, em 1979 e 1980. Stuart deixou seu irmão, Arnold, os enteados Max e Christopher Martini, sua terceira esposa, Pat, e sua filha Michelle Martini.