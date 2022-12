SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo de teatro Nós do Morro, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, deverá receber uma visita ilustre em breve: Gisele Bündchen. Em conversa com o ator Jonathan Azevedo, na noite de segunda-feira (12), em evento na Pinacoteca, em São Paulo, a super modelo manifestou o seu desejo de conhecer a iniciativa, responsável pela formação de diversos atores ?além do próprio Azevedo, Babu Santana, Thiago Martins, Roberta Rodrigues e Marcello Melo Jr. foram revelados pelo projeto.

"Ela disse que vai visitar o nosso teatro. Ela foi super atenciosa, gentil e quer super ir", contou Jonathan Azevedo à coluna.

Foi a primeira vez que o ator conversou com a modelo e não poupou elogios. "A Gisele agrega muito para o nosso Brasil. Eu achei importante falar isso para ela, porque do lugar de onde eu vim, que é da comunidade, da favela, poucas pessoas têm essa oportunidade de estar neste lugar e agradecê-la", disse.

"Independentemente de status, de posição social, as atitudes da pessoa falam muito mais. E eu acho que ela é tudo o que o Brasil precisa nesse momento", prosseguiu. "O Nós do Morro precisa de pessoas com essa mesma energia que ela [tem]", reforçou.

Gisele foi a grande estrela do luxuoso evento que a joalheria Vivara promoveu na Pinacoteca para celebrar seus 60 anos. Acompanhada da irmã gêmea Patrícia, a modelo esbanjou simpatia e animação durante todo o jantar, que foi assinado por Alex Atala e teve pocket show de Maria Gadú e Agnes Nunes.

Além da super modelo, vários outros famosos estiveram presentes, como Claudia Raia, Gloria Pires, Cleo e Cauã Reymond. Este último, aliás, será colega de Jonathan Azevedo na novela "Terra Vermelha", que deverá substituir "Travessia" no horário das nove, na Globo.

Na trama, ele formará par romântico com Tatá Werneck. "Estou muito animado para trabalhar com ela", disse Azevedo.

