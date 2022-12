RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Xuxa Meneghel passou por um procedimento estético no Hospital Albert Einstein, São Paulo, neste final de semana. A apresentadora se internou no sábado (10) para fazer uma lipoaspiração e também realizou uma intervenção para remodelar o corpo, com uma técnica chamada de microagulhamento por radiofrequência. No dia seguinte, ela recebeu alta e agora se recupera em casa.

"Estou bem. Não sinto dor nenhuma. Estou levantando numa boa, sentando numa boa, andando numa boa e é como se eu tivesse feito bastante abdominais.", contou ao site Fuxico. Ela ainda acrescentou: "Estou achando que o cara tirou pouca coisa, falei tanto que eu odiava cirurgia que ele [o médico] deve ter entrado, tirado um pouquinho e pronto.", brincou Xuxa tranquilizando os fãs sobre a cirurgia.

A mãe de Sasha, que em abril irá completar 60 anos, vai precisar ficar 10 dias de repouso total. Por conta disso, ela interrompeu as gravações de seu novo projeto, o filme "Uma Fada Veio Me Visitar", que é uma adaptação do livro homônimo de Thalita Rebouças.

No filme, Xuxa faz uma viagem à década de 1980 e dá vida a ícones da época, como Boy George, She-Ra, Madonna, Cindy Lauper e até Angélica, com direito a uma pinta falsa na perna. Ela contou em entrevista recente que gostou do projeto e aí decidiu voltar a atuar.

"As pessoas me cobravam esse retorno. Quando a Thalita veio me fazer a proposta do filme, a fada vivia nos anos 60. Mas eu falei que as pessoas iam gostar mais de me ver nos anos 80, e ela concordou. Então casou a vontade dela com a minha de voltar a fazer alguma coisa para as crianças.", explicou Xuxa.