SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Bruna Marquezine e a cantora Anitta foram citadas e um capítulo da novela portuguesa "Sangue Oculto" (SIC TV) como exemplo de mulheres que supostamente se envolveram com o mesmo homem, o jogador Neymar, mas continuam amigas depois.

Na cena, a personagem Fernanda (Carla Andrino) interrompe a discussão de lvia (Anabela Moreira) e Maria (Julia Palha) por causa de um homem que as duas se envolveram. "Discutir por causa de homem... isso é coisa de pobre. A gente tem que aprender com pessoas da nossa classe", disse a personagem Fernanda.

Ela cita para as duas jovens o exemplo de Bruna e Anitta que supostamente ficaram o jogador do PSG. "O Neymar meteu-se no meio e o que aconteceu? Nada! As duas ficaram melhores amigas e agora passeiam por Paris", disse falando do encontro das duas durante a Semana de Moda, em março.

cena da novela foi compartilhada por internautas nas redes sociais. "A amizade de Anitta com Bruna Marquezine virou assunto em uma novela portuguesa, após ambas terem se relacionado com Neymar e atualmente serem melhores amigas", tuitou o perfil @projetoanittabr.

"A Anitta e a Bruna Marquezine sendo mencionadas em uma novela portuguesa. Passo mal com as maiores", comentou o perfi l@anittomari. "Bruna Marquezine e Anitta....Sempre foram maiores que o Ney", disse o perfil Guto TV.