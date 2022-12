SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gabriel, o Pensador, 48, esteve, na noite desta terça-feira (13), celebrando o aniversário de 22 anos de Gabriela Vicente, sua namorada. Nos registros, a influenciadora digital mostrou a comemoração e ainda se declarou para o rapper.

"Os olhinhos brilhando. Te amo demais. Obrigada por estar sempre ao meu lado, me fazendo a mulher mais feliz do mundo!", escreveu ela, em uma foto compartilhada em seus Stories do Instagram. Os dois estão juntos desde o ano de 2020.

Em outros registros, a influenciadora mostrou seu bolo de aniversário e também o local escolhido para a comemoração, o Bar Vinheria 75, que fica na cidade de Garopaba, em Santa Catarina. Vicente também compartilhou os parabéns que recebeu de familiares e amigos.

Nesta ano, o cantor revelou que tem alopecia, uma condição capilar que causa a queda de cabelo. O anúncio foi feito após a repercussão do caso envolvendo Will Smith, Chris Rock e Jada Pinkett Smith na cerimônia do Oscar 2022.

Na ocasião, Chris levou um tapa no rosto após Will Smith se irritar com o comentário feito pelo ator sobre Pinkett Smith, que tem a cabeça raspada por conta da alopecia. O ator comparou a esposa de Smith com a protagonista de "Até o limite da honra" (1997), vivida por Demi Moore, que raspou os cabelos.