SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noah Centineo, 26, se considera uma pessoa medrosa. Mesmo assim, pulou de uma ponte em Viena, na Áustria, durante as gravações de "Recruta", série que estreia na sexta-feira (16) na Netflix. "É muito normal sentir medo de fazer as coisas, acho que todo mundo tem", comenta em entrevista à Folha de S.Paulo

Porém, o ator americano -que recentemente esteve no Brasil para promover o novo trabalho na CCXP- é desses que não se deixam paralisar. "Pessoalmente, adoro fazer essas cenas de ação e coisas do tipo", afirma. "Quando era jovem, escalava montanhas, sempre adorei fazer coisas estúpidas (risos)."

Na série, ele dá vida ao jovem advogado Owen Hendricks, que acabou de se formar e começa a trabalhar na CIA (a agência de inteligência americana). Ele tem a missão de ajudar uma prisioneira que planeja expor segredos da instituição a menos que seja inocentada de um crime. No decorrer da trama, ele se envolve em vários conflitos.

Trata-se da primeira vez que Centineo está interpretando alguém que não está mais na escola. O ator diz que foi muito natural dar vida a um personagem mais próximo de sua idade. "Não tive que me preparar fisicamente nem nada do tipo, já que Owen não sabe o que faz", explica.

"Fui fazendo as coisas enquanto elas iam aparecendo. A única coisa que realmente tive que estudar foi a advocacia, normas, termos e diferentes contextos", comenta. Ele diz ter ficado surpreso com o fato de a profissão ter tanta relação com o que "está acontecendo no mundo e como isso afeta diariamente nossas vidas". "Só foi desconfortável correr de terno e gravata (risos)."

Centineo vem tentando se descolar da imagem de namoradinho da internet, como passou a ser chamado depois de seguidas comédias românticas --ele estourou como o adolescente Peter Kavisky da trilogia "Para Todos Os Garotos Que Já Amei". Mais recentemente, também deu vida ao personagem Esmaga-Átomo no filme "Adão Negro", protagonizado por Dwayne Johnson.

"Essas duas produções ['Recruta' e 'Adão Negro'] definitivamente representam uma nova fase na minha carreira", avalia. "São produções novas, frescas. É um novo passo de muitos que quero dar."