SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante participação no podcast "Papagaio Falante", o ator Rafael Cardoso, 37, declarou que errou em diversos momentos no casamento com Mariana Bridi, 36.

"Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso", começou. "Mas sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali".

Durante o episódio, Cardoso ainda comentou que a ex-esposa ficou chateada quando uma suposta fala foi atribuída a ele. " Ela ficou bem chateada com as coisas que tinham saído na imprensa, como que eu tinha falado que estava 'solteirão'", explicou.

Os atores confirmaram o fim da união no início deste mês. Mari publicou uma mensagem em sua conta oficial no Instagram e disse que ainda estava "digerindo" a situação. "Não é fácil para ninguém terminar uma relação. Por isso, gostaria de contar gentilmente com o respeito e o carinho para preservar esse momento tão delicado para mim e para meus filhos." O ex-casal tem dois filhos, de 7 e 3 anos.

Em junho do ano passado, o ator passou por problemas de saúde e revelou ser portador de uma miocardiopatia hipertrófica congênita, doença que faz com que uma porção do músculo cardíaco fique hipertrofiada. Por conta disso, precisou passar por uma cirurgia cardíaca e teve um desfibrilador implantado.