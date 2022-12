SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda Blink 182 vai lançar bonecos em que aparecem "pelados". A linha, criada pela marca Funko, resgata o videoclipe "What's My Age Again", no qual o trio Travis Baker, Mark Hoppus e Tom DeLonge surgem quase nus.

Os bonecos têm espécie de tarjas escondendo suas partes íntimas, como no vídeo da música. O pacote é vendido a $ 38,90, o que é equivalente a cerca de R$ 207.

A banda vem ao Brasil em março de 2023, no Lollapalooza, em dia que tem também os grupos Tame Impala e The 1975.