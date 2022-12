SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival The Town, que acontecerá em São Paulo no ano que vem, terá um espetáculo em que 100 mil pulseiras, 1.000 m² de telões de LED, mais de 6.300 holofotes e fogos de artifício serão acionados simultaneamente. A experiência é inspirada nos shows do Coldplay, que se apresentou no último Rock in Rio, este ano.

O evento, feito pelos mesmos criadores do Rock in Rio, estreia em São Paulo em setembro, no Autódromo de Interlagos, com sete dias de shows. The Town vai disponibilizar as pulseiras brilhantes para o público na entrada do festival.

Nos shows do Coldplay, o que acontece é que cada objeto brilha no ritmo das músicas, a partir de uma tecnologia que liga um software, instalado em um computador, a uma caixa de transmissão de ondas por radiofrequência. As sequências de cores ordenadas são acionadas pelo programa, que é sincronizado com o ritmo das faixas.

No The Town, as pulseiras serão acionadas no intervalo do segundo para o terceiro show de um dos palcos, o Skyline, com duração de dez minutos. Todas as luzes do Autódromo de Interlagos serão apagadas e apenas os palcos estarão acesos, com os holofotes, e as pulseiras vão brilhar independentemente de onde ela esteja no lugar.

O cantor Ney Matogrosso vai interpretar a música "América do Sul", apresentada na abertura da primeira edição do Rock in Rio, em 1985, na inauguração do maior palco do festival, para marcar o momento.

The Town estreia em São Paulo nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023. Até agora, apenas Iza e Criolo estão confirmados como atrações do evento.