SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deolane Bezerra, 34, ex-peoa de A Fazenda 14, recuperou seus dois carrões de luxo apreendidos pela polícia após buscas na casa dela, em julho deste ano. A peoa, que era investigada por ter feito propaganda para um site suspeito, agradeceu ao Ministério Público pelo arquivamento do caso.

"Parabéns, Ministério Público por enxergar a verdade", disse em um dos vídeos postados no stories do Instagram, na noite desta quarta-feira (14). "Voltou, fala agora invejoso, passa mal. Tudo declarado, tudo pago, o imposto de renda da mãe está em dia", disse a ex-peoa mostrando a chegada dos veículos.

A peoa também apareceu em sua mansão ao lado dos advogados, entre eles, Adélia Soares. "Cobraram milhões para advogar nesse caso e nós falamos o quê?", perguntou Deolane. "Não íamos pagar jeitinho nenhum porque a justiça tinha que prevalecer", respondeu Adélia.

Na época da apreensão dos carros, Deolane usou as redes sociais para se pronunciar sobre a revista feita pela polícia em sua mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Segundo ela, os policiais cumpriram um mandado do Ministério Público de São Paulo de busca e apreensão em sua casa.

Ela contou que teve a informação vazada por um funcionário do condomínio onde vive e alegou ter sido vítima de excesso de autoridade policial. Deolane prometeu acionar o funcionário na Justiça por terem filmado a ação policial, fez vários vídeos e publicou nos Stories do Instagram. Um deles é justamente do dia da revista.

"Esses stories eu fiz para vocês verem que nada de ilícito foi encontrado na minha residência. Houve excesso de autoridade policial porque no mandado de busca e apreensão expedido pela juíza, ela pede que sejam apreendidos os objetos de origem ilícita, nada disso foi encontrado, além de celulares e computadores. Ou seja, apreensão de veículos não tem no mandado", disse na época.