SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-modelo Andressa Urach, 35, desabafou em seu canal do YouTube sobre o fim de seu casamento com Thiago Lopes. A ex-participante do reality A Fazenda (Record) afirmou que não está bem em relação à sua saúde mental nos últimos dois dias, e que a separação é um dos motivos.

"Passei dois dias difíceis, emocionalmente falando. Quem me acompanha, sabe que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Comecei a pesquisar sobre esse assunto, vi a gravidade dele e fiquei muito impactada, mexeu muito com minhas emoções", começou ela, no registro.

Urach explica que por isso não conseguiu gravar seus vídeos e que está fazendo acompanhamento médico. "A gente sabe que é sério. Tenho passado por muitos problemas na minha vida pessoal. Não queria ter me separado, não casei para me separar, mas infelizmente aconteceu."

Ela já havia anunciado o fim do casamento no final de novembro. Lopes havia internado a ex-modelo em um hospital psiquiátrico após um "surto". O então marido de Urach fez um vídeo dizendo que a internação ocorreu após ela ter oferecido o filho do casal, Leon, de 9 meses, em sacrifício.

Pouco tempo após receber alta, a ex-vice Miss Bumbum deu sua versão sobre a internação forçada e admitiu que teve um "surto", mas disse que ele teria sido causado por uma substância que teria posta em sua bebida por um desconhecido.