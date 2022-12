SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça dos Estados Unidos determinou que a atriz Christina Ricci, 42, não irá pagar pensão para seu ex-marido, o produtor de cinema James Heerdegen. A decisão foi tomada dois anos após o início do processo de divórcio.

Segundo a revista People, a estrela de "A Família Addams" pode ser considerada vitoriosa no processo. Ricci e seu ex-marido vão dividir igualmente o valor adquirido pela venda de uma propriedade em Nova York, e a atriz ficará com a mansão dos dois no bairro de Wooland Hills, em Los Angeles.

Apesar disso, a artista deverá pagar US$ 189 mil (cerca de R$ 1 milhão) ao ex-marido, e arcará com os gastos médicos e escolares de Freddie, 8, seu filho com o produtor. A guarda do garoto será compartilhada, porém, a atriz será responsável por decidir em tópicos relacionados à educação e saúde.

Ricci e Heerdegen foram casados entre 2013 e 2020. Quando o término de seu casamento veio a público, a atriz acusou o produtor de ter cometido violência doméstica. Além disso, ela também disse ter vendido uma coleção inteira de bolsas de luxo para pagar seus gastos com os advogados.

Em 2021, a atriz casou com o cabeleireiro Mark Hampton, com quem teve Cleopatra, 1. Ricci, que já interpretou Wandinha Addams, voltou ao universo da franquia neste ano, ao atuar em "Wandinha" (Netflix) como uma professora da escola na qual a protagonista estuda.