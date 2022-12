SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parceiro de Monark no Flow Podcast, Igor 3K revelou que chegou a perder mais de R$ 8 milhões após a polêmica fala do então colega de bancada sobre a existência de um partido nazista. Na ocasião, ele deixou o programa por causa disso.

A empresa Flow, naquele momento, via ir embora diversos contratos de patrocínio. "Além disso, perdemos mais uns R$ 8 milhões em acordos que estavam encaminhados e foram cancelados. Nossa receita zerou e tínhamos uma folha de pagamento com 90 pessoas", disse em entrevista à revista GQ.

Segundo Igor, "chegou um momento em que respirávamos por aparelhos". Com o tempo e o retorno da confiança dos publicitários, o podcast foi voltando a dar retorno financeiro. "Há uns dois meses, paramos de dar prejuízo. Tínhamos uma meta para este segundo semestre de uma receita de R$ 6 milhões, e conseguimos."

Foi em fevereiro que Monark foi desligado do canal. Os Estúdios Flow também divulgaram nota pedindo desculpas, em "especial à comunidade judaica", e informando sobre a retirada do ar do episódio no qual o youtuber falou que achava que "o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei".

Após o desligamento, Monark criou seu próprio podcast em outra plataforma e voltou a polemizar sobre o tema. Ele afirmou em entrevista ao podcast Cara a Tapa que se arrependia de ter pedido desculpas pelo caso.

"Não foi inteligente da minha parte pedir desculpa. Acho que eu devia ter ficado quieto. O problema de quando você pede desculpa é que você valida a narrativa de que você fez o que estavam te imputando, mesmo que não fosse verdade", disse.