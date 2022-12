SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Clara Salgado, 39, uma das filhas da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, falou sobre o primeiro mês sem sua mãe nesta quinta-feira (15). Isabel faleceu em 16 de novembro, aos 62 anos, acometida pela síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição rara.

Em um texto publicado em seu perfil do Instagram, a atleta comentou sobre as saudades que sente da mãe e sobre como seu filho, Joaquim, 6, tem reagido à situação. "Joaquim me disse mãe, que a vida sem a vovó tem bem menos graça. O luto é uma m. Ele tão novo já sabe disso."

Ela seguiu dizendo que apesar das saudades, encontra forças no "amor que vivemos". "Isso me empurra de uma forma tamanha, que no meio desse choro, lá no fundo, minha alma se acalma e sorri", completou na publicação, que já ultrapassa 1.800 curtidas.

"Por você, por mim e por ele, me relembro da sua alegria e urgência para viver, da sua coragem e de tudo que vi você fazer, de corpo inteiro, sempre. Como um amigo disse, você realmente descobriu muito cedo a fórmula da vida. E gosto de pensar que de alguma forma, você deixou essa fórmula para gente", finalizou.

Maria Isabel Barroso Salgado nasceu no Rio de Janeiro e fez história no vôlei. Ela se tornou a primeira jogadora brasileira a atuar na Europa, em 1980. Ela atuou nas olimpíadas de Moscou, em 1980, e Los Angeles, em 1984. Em 2016, no Rio, ela foi um dos nomes que carregou a tocha olímpica.

Após encerrar a carreira nas quadras, ela passou a atuar no vôlei de praia, ao lado de Jackie Silva. Isabel deixa outros quatro filhos: Pedro Solberg, Carol Solberg Pilar e Alison -que adotou em 2015.